Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 23 novembre

Questa sera, lunedì 23 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Vite in fuga, la nuova serie tv con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni della seconda puntata? Di seguito tutte le anticipazioni.

Trama

Nella primo episodio della seconda puntata di Vite in fuga, in onda oggi – 23 novembre 2020 -, Silvia non riesce a capacitarsi di aver scoperto il tradimento di suo marito con Gloria. La sera in cui Riccardo è stato assassinato, Claudio era proprio con l’amante. Silvia, nonostante la scoperta, è consapevole che Gloria è l’unica che potrebbe testimoniare l’innocenza del marito per cui tenta di contattarla dal pub in cui lavora, ma senza successo. Intanto l’ispettrice Serravalle è convinta che i Caruana non siano morti come invece vorrebbero far credere, anzi, è sicura che la famiglia si stia nascondendo, per cui rintraccia Mario, il ragazzo di Alessio, e gli chiede di collaborare per riuscire a ritrovarli. Nel secondo episodio della seconda puntata di Vite in fuga, Alessio infrange una delle regole che si era imposta la famiglia Caruana per sopravvivere e decide di incontrare Mario, dandogli appuntamento a Gaeta. L’ispettrice che aveva messo in moto Mario allora riesce a rintracciare i fuggiaschi…

Vite in fuga: il cast

Abbiamo visto la trama (anticipazioni) della seconda puntata di Vite in fuga, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori:

Anna Valle

Claudio Gioè

Giorgio Colangeli

Francesco Arca

Tobia De Angelis

Tecla Insolia

Federica De Cola

Pierpaolo Spollon

Barbora Bobulova

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata di Vite in fuga in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare i vari episodi persi grazie alla funzione on demand.

