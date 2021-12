Vita di Pi: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 29 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Vita di Pi, film del 2012 diretto da Ang Lee. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Yann Martel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’intera storia è raccontata dal punto di vista di Pi da adulto, al quale uno scrittore si rivolge in cerca di spunti creativi e potenzialmente interessato a trarre dalla sua vicenda un libro. Inizia così il lungo flashback che dura quasi tutto il film. Piscine Molitor Patel, detto Pi, è un diciassettenne indiano che vive a Pondicherry, nella parte francese dell’India, con il padre, la madre e il fratello maggiore Ravi. Pi è nato all’interno di uno zoo, creato in un vecchio giardino botanico di proprietà di suo padre, che ospita numerosi animali, tra i quali il “pezzo forte” è una tigre del Bengala di nome Richard Parker. In realtà la tigre si sarebbe dovuta chiamare “Thirsty” (assetata), ma per un errore di trascrizione le venne assegnato il nome del cacciatore che l’aveva catturata. Nel film viene spiegata l’origine del curioso nome del ragazzo: l’amico più caro del padre, esperto nuotatore e considerato come uno zio dal ragazzo, aveva suggerito di chiamare il piccolo con lo stesso nome di una famosa piscina pubblica di Parigi, la piscine Molitor, a suo avviso la migliore piscina delle molte in cui ha nuotato: Piscine, una volta cresciuto, decide però di abbreviare il proprio nome in Pi, per evitarne le storpiature con cui i compagni di scuola non smettono di deriderlo. Pi è un ragazzo sensibile e si interroga a fondo sulle religioni, arrivando a seguirne tre contemporaneamente, ma il padre, uomo razionale e scientifico, dichiara che seguire tante religioni equivale a non seguirne nessuna, invitando il figlio a fare affidamento prima di tutto sulla sua razionalità.

Vita di Pi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Vita di Pi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Suraj Sharma: Pi

Irrfan Khan: Pi adulto

Rafe Spall: Yann Martel

Gérard Depardieu: cuoco francese

Tabu: madre di Pi

Adil Hussain: padre di Pi

Ayush Tandon: giovane Pi

Andrea Di Stefano: prete

Streaming e tv

Dove vedere Vita di Pi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 29 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.