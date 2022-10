Viola come il mare: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 21 ottobre

Questa sera, venerdì 21 ottobre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Viola come il mare, la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Coprodotta da Rti e LuxVide, diretta da Francesco Vicario e scritta da Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, è tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio Editore, 2020). Viene definita una serie light crime, poiché all’elemento propriamente poliziesco (delitti su cui indagano i protagonisti) si intreccia un tono decisamente più leggero. In tutto andranno in onda 12 episodi divisi in 6 prime serate. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Viola sarà sempre più convinta che Raniero sia l’uomo giusto per lei. La donna vorrà trascorre con l’imprenditore più tempo possibile, in modo tale che il loro rapporto possa solidificarsi sempre di più. La giornalista decide di programmare un fine settimana romantico con Raniero, ma purtroppo le cose non andranno come da lei previsto. La giornalista infatti, dovrà fare i conti con un brutto raffreddore. A porre nuovi ostacoli, ci sarà il clima di tensione che si respirerà all’interno della redazione dove lavora. Tutti sembreranno essere in apprensione per la morte della ristoratrice Luisa Palazzo. Purtroppo per Viola, il weekend romantico da lei organizzato salterà.

Secondo le anticipazioni sulla trama di Viola come il mare, la relazione tra Francesco e Farah sembrerà fare un passo indietro. Demir non si sentirà più attratto dalla ragazza. Demir tornerà ad occuparsi di lei solo quando verrà a conoscenza della sua fuga dal centro di accoglienza che la ospita. Intanto, in redazione arriva la notizia di un nuovo caso di omicidio. Si tratta dell’avvocato Graziosi. Viola inizierà a darsi da fare per scoprire il più possibile sul caso. Sarà proprio nel ben mezzo delle indagini, che l’ex Miss Italia scoprirà un segreto importante che riguarda la sua collega Tamara. Nonostante il weekend romantico tra Raniero e Vitale sia saltato, i due sembreranno più complici che mai. Viola deciderà così che sia arrivato il momento di parlare al suo fidanzato della malattia che l’ha spinta a venire a Palermo per ritrovare suo padre. Proprio il padre, infatti, potrebbe darle una mano nella risoluzione dei suoi problemi di salute. Purtroppo, però, prima che la giornalista possa confessare a Raniero della sua malattia, quest’ultimo verrà già a saperlo.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Viola come il mare, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: