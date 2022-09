Viola come il mare: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, venerdì 30 settembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Viola come il mare, la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Coprodotta da Rti e LuxVide, diretta da Francesco Vicario e scritta da Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, è tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio Editore, 2020). Viene definita una serie light crime, poiché all’elemento propriamente poliziesco (delitti su cui indagano i protagonisti) si intreccia un tono decisamente più leggero. In tutto andranno in onda 12 episodi divisi in 6 prime serate. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Nel corso della prima puntata ci sarà spazio per la presentazione dei due personaggi chiave intorno alla quale ruoterà la trama della serie televisiva Mediaset. Protagonista è la giornalista Viola, interpretata da Francesca Chillemi, la quale tornerà di nuovo nella sua amata Palermo dopo aver trascorso un bel po’ di anni a Parigi. Rientrata in città, Viola riuscirà ad ottenere un nuovo lavoro come cronista di cronaca nera e sarà proprio grazie al nuovo impiego che conoscerà ben presto l’affascinante Francesco Demir, l’ispettore capo interpretato da Can Yaman. Intanto, però, il motivo del ritorno in città di Viola avrà a che fare anche con un’altra intricata situazione che la riguarda. La donna si metterà sulle tracce di suo padre che non vede da molti anni. Una ricerca che riuscirà a dare i suoi frutti? Viola troverà il padre che non sente e non vede da un bel po’ di tempo?

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Viola come il mare, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: