Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, giovedì 3 novembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, la nuova serie tv nata dalla penna di Diego De Silva: un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l’aria di sparare fesserie e di affrontare la camorra come l’amore con la stessa piroettante, alogica, stralunatissima forza. Malinconico trascina il pubblico nelle sue vicende sgangherate e irrisolte mostrando il mondo attraverso uno sguardo ironico e autentico, costringendo a pensare, ridendo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nel corso della terza puntata sono vari gli scenari che si apriranno nella vita dell’avvocato che da quando ha accettato la difesa del “Burzone” è ormai invischiato in numerosi affari non proprio chiari. In tribunale incontra un uomo, Romolo Sesti Orfeo, padre di un ragazzo ucciso dalla camorra che, avvilito ed esasperato dalla lunga trafila giudiziaria per la risoluzione del caso di suo figlio, confida a Malinconico di essersi messo da solo sulle tracce dell’assassino. La questione dà non poco da pensare all’avvocato che, intanto, deve risolvere alcuni problemi con il suo assistito e durante un duro scontro tra i due, dove Vincenzo fa comprendere a Fantasia che dipende da lui l’omicidio di Brooke, quest’ultimo viene colto da un infarto. Parallelamente Malinconico viene a conoscenza di un altro fatto che riguarda Dylan, scoprendo che si era messo nei guai entrando in un giro di scommesse clandestine e doveva un certo quantitativo di soldi ad un tizio chiamato Teicheué. L’avvocato, quindi, cercherà di aiutarlo a suo modo. Nel frattempo viene a conoscenza di una informazione che riguarda Romolo Sesti Orfeo e si reca da lui per rivelargliela, nel centro sportivo frequentato dall’assassino del figlio, senza sapere che l’ingegnere gli ha teso una trappola.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: