Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: il cast (attori) completo della serie tv

Qual è il cast (attori) completo di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, la nuova serie tv nata dalla penna di Diego De Silva in onda su Rai 1? Protagonista assoluto è un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Ad interpretarlo Massimiliano Gallo. Al suo fianco tanti altri bravi attori italiani e due monumenti come Lina Sastri e Michele Placido. Ma vediamo insieme il cast completo:

Massimiliano Gallo: Vincenzo Malinconico

Denise Capezza: Alessandro Persiano

Francesco Di Leva: Tricarico

Teresa Saponangelo: Nives

Giovanni Ludeno: Espedito Lenza

Luca Gallone: Benny La Calamita

Chiara Celotto: Alagia

Francesco Cavallo: Alfredo

Ana Caterina Morariu: Veronica Starace Tarallo

Giacomo Rizzo: Giustino Talento

Lina Sastri: Assunta

Michele Placido: Ugo Maria Starace Tarallo

Gianfelice Imparato: Romolo Sesti Orfeo

Carlo Massarini: Mister Fantasy

Dove è stata girata (location) Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso? La serie, prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Viola Film, è stata girata in Campania. Per la precisione le riprese sono avvenute a Salerno e in Costiera amalfitana.

Libri

Abbiamo visto il cast (attori) di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, ma quali sono i libri che hanno ispirato la serie tv? I romanzi che hanno ispirato la serie sono in tutto tre “Non avevo capito niente” (2007), “Mia suocera beve” (2010) e “Divorziare con stile” (2017); ma i romanzi della serie dedicata a Malinconico sono in tutto sette e comprendono oltre ai tre già citati: “Sono contrario alle emozioni” (2011), “Arrangiati, Malinconico” (2013), “I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)” (2020) e l’ultimo “Sono felice, dove ho sbagliato?” (2022) già pubblicato con la fascetta che rimanda proprio alla serie tv di Rai 1.