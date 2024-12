Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, domenica 8 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Vincenzo Malinconico 2 – Avvocato d’insuccesso, la serie giunta alla seconda stagione con protagonista Massimiliano Gallo. Nei nuovi episodi Malinconico si troverà davanti a nuovi casi che talvolta lo coinvolgeranno in prima persona. Aiutato dal fido Tricarico e dalla fiera Clelia, cercherà quindi di giostrarsi in mille acrobazie, tra le complicazioni della vita e dell’animo umano, senza combinare troppi guai e cercando di capire, in fondo, quali sono “i valori che contano”. Ecco le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni (trama)

La morte di Venere viene attribuita all’assunzione di un’overdose, Malinconico, però, ritiene che sia stata assassinata. Contro il parere del magistrato Ranucci, decide di indagare insieme al fido Tricarico. Nel frattempo, Vincenzo è chiamato a difendere Laura Carbone, una donna affetta da gravi problemi psichiatrici, che ha già scontato una pena per incendio doloso e omicidio di due persone, trovata in stato confusionale accanto al corpo di un uomo assassinato e quindi di nuovo sospettata di omicidio.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Vincenzo Malinconico 2, avvocato d’insuccesso, ma qual è il cast completo della serie tv? La seconda stagione di “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” – tratta dai romanzi “I valori che contano”, “Sono felice, dove ho sbagliato?” e dal racconto “Patrocinio gratuito” di Diego De Silva, editi da Einaudi – è coprodotta da Rai Fiction e Viola Film. Scritta da Diego De Silva, Massimo Reale, Pierpaolo Piciarelli, Gualtiero Rosella, Paola Mammini, Luca Miniero. Il protagonista è interpretato da Massimiliano Gallo. Nel cast con lui grandi attori come Giulia Bevilacqua, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo, Luca Gallone, Paola Minaccioni, Lina Sastri. Regia di Luca Miniero.