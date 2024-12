Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, lunedì 16 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Vincenzo Malinconico 2 – Avvocato d’insuccesso, la serie giunta alla seconda stagione con protagonista Massimiliano Gallo. Nei nuovi episodi Malinconico si troverà davanti a nuovi casi che talvolta lo coinvolgeranno in prima persona. Aiutato dal fido Tricarico e dalla fiera Clelia, cercherà quindi di giostrarsi in mille acrobazie, tra le complicazioni della vita e dell’animo umano, senza combinare troppi guai e cercando di capire, in fondo, quali sono “i valori che contano”. Ecco le anticipazioni della puntata di stasera.

Anticipazioni (trama)

In questa ultima puntata c’è un incontro tra Benny e una donna di nome Elga, che colpisce subito per la sua personalità fuori dagli schemi. Elga dirige un laboratorio teatrale unico nel suo genere, popolato da uomini e donne che si definiscono “Impantanati”. Si tratta di persone segnate da delusioni amorose, che usano il teatro come strumento per elaborare i loro dolori e le loro speranze infrante. La figura di Elga spinge Benny a riflettere sulle sue stesse esperienze sentimentali e sul suo modo di rapportarsi agli altri.

L’avvocato Malinconico prosegue ostinatamente le indagini sulla morte di Venere. I contorni della vicenda si fanno sempre più complessi quando Antonella, in un momento di confidenza e dolore, rivela un segreto sconvolgente, ovvero quello di aver subito una violenza durante una delle feste organizzate da Ludovico Cardinale, un ricco e influente imprenditore dalla reputazione ambigua.

E ancora, Antonella aggiunge un dettaglio che lascia Malinconico interdetto. Secondo lei Venere, pur non risultando né dai tabulati telefonici né dalle testimonianze raccolte, sarebbe stata presente a una di quelle feste proprio la sera in cui è stata uccisa. Un collegamento – ancora da dimostrare – che potrebbe essere la chiave per svelare cosa è realmente accaduto. La nuova pista da seguire porta Vincenzo a dover confrontare il mondo patinato e superficiale delle feste di Cardinale con le realtà più crude e dolorose che si nascondono dietro di esso.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Vincenzo Malinconico 2, avvocato d’insuccesso, ma qual è il cast completo della serie tv? La seconda stagione di “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” – tratta dai romanzi “I valori che contano”, “Sono felice, dove ho sbagliato?” e dal racconto “Patrocinio gratuito” di Diego De Silva, editi da Einaudi – è coprodotta da Rai Fiction e Viola Film. Scritta da Diego De Silva, Massimo Reale, Pierpaolo Piciarelli, Gualtiero Rosella, Paola Mammini, Luca Miniero. Il protagonista è interpretato da Massimiliano Gallo. Nel cast con lui grandi attori come Giulia Bevilacqua, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo, Luca Gallone, Paola Minaccioni, Lina Sastri. Regia di Luca Miniero.