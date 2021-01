Viaggio nella grande bellezza – Venezia: anticipazioni e streaming del documentario

Questa sera, martedì 5 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Viaggio nella Grande Bellezza, doc-evento con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione. Lo speciale realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, illustra con parole e immagini la Grande Bellezza di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni

Venezia vista dalla prospettiva dei suoi canali, dall’alto delle riprese dei droni, dall’interno dei suoi palazzi più ricchi. Di giorno e nel silenzio notturno dei cortili, delle calli, delle piazze. Cesare Bocci parte da Palazzo Ducale, con la straordinaria vicenda dei Dogi e della millenaria Repubblica e con le opere di uno dei suoi artisti più geniali, Tintoretto. Poi racconta le storie e le curiosità delle residenze patrizie, delle gondole, dei caffè storici, dei suoi musei antichi e moderni, come il Guggenheim. Simbolo di Venezia è Giacomo Casanova e perciò se ne ricostruisce la storia e le avventure. Venezia meravigliosa, ma fragile: i grandi incendi, come quelli del Teatro della Fenice, e gli episodi più drammatici dell’acqua alta, l’hanno messa a dura prova, senza però mai piegarla del tutto.

Viaggio nella grande bellezza: prossimi appuntamenti

Gli appuntamenti a seguire di Viaggio nella grande bellezza prevedono, a gennaio Leonardo da Vinci, Roma, Torino e, infine, Assisi e Orvieto.

Streaming e tv

Dove vedere Viaggio nella grande bellezza – Venezia in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda oggi – 5 gennaio 2021 – alle ore 21,20 in chiaro, gratis, su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti La Befana vien di notte streaming e diretta tv: dove vedere il film Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 Now you see me – I maghi del crimine: tutto quello che c’è da sapere sul film