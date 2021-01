Viaggio nella grande bellezza – Firenze e Milano: anticipazioni e streaming del documentario

Questa sera, martedì 19 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Viaggio nella Grande Bellezza, doc-evento con Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione. Lo speciale realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, illustra con parole e immagini la Grande Bellezza di due città meravigliose, Firenze e Milano. Si tratta della quarta e ultima puntata di questa edizione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni

Protagonisti della puntata, Firenze, Milano e Leonardo da Vinci, e quell’epoca straordinaria della storia italiana che è stato il Rinascimento. Al centro del racconto, quadri come la Gioconda e invenzioni geniali, luoghi come il Battistero a Piazza della Signoria, il Duomo e il Museo dell’Opera. A Palazzo Vecchio, Bocci scopre e racconta i segreti legati all’opera di Leonardo e dei suoi contemporanei. A Milano – secondo le anticipazioni di Viaggio nella grande bellezza – visita il Cenacolo e poi la Biblioteca Ambrosiana, dove è custodito il prezioso Codice Atlantico, il Castello Sforzesco con la Sala delle Asse e, infine, il Museo della Scienza e della Tecnica, che ha da poco aperto una sezione tutta dedicata al talento ingegneristico di Leonardo.

Streaming e tv

Dove vedere Viaggio nella grande bellezza – Roma in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda oggi – 19 gennaio 2021 – alle ore 21,20 in chiaro, gratis, su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

