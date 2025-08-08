Viaggi di nozze: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, venerdì 8 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Viaggi di nozze, film a episodi italiano del 1995 diretto e interpretato da Carlo Verdone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film segue, intrecciandole, le vicende di tre coppie di novelli sposi, dal matrimonio al viaggio di nozze. Il professor Raniero Cotti Borroni, rimasto vedovo della moglie Scilla, convola a nozze con la giovane e fragile Fosca, riconoscente per averla aiutata con la madre malata. Il candido Giovannino sposa l’eterna fidanzata Valeriana. Dopo un’interminabile predica dello zio prete che celebra la funzione, i due corrono a imbarcarsi per una crociera nel mar Mediterraneo ma, poco prima di salpare, una telefonata inaspettata costringe Giovannino a lasciare Valeriana e tornare a Roma: l’infermiera dell’anziano padre Renato si è dimessa e Giovannino deve trovargli una nuova sistemazione. Ivano, giovane coatto di famiglia arricchita, sposa Jessica, sua copia esatta. Dopo una trasgressiva cerimonia, i due partono per un viaggio tra alberghi e discoteche, dove consumano rapporti sessuali in situazioni al limite al grido di “O famo strano?”. Quando uno dei loro amplessi fallisce, tra i due subentra una crisi che tentano di risolvere con un metodo singolare: fingere di essere due sconosciuti

Viaggi di nozze: il cast

Abbiamo visto la trama di Viaggi di nozze, ma qual è il cast completo del film in onda su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Carlo Verdone: Raniero Cotti Borroni; Ivano; Giovannino De Berardi; lo zio prete di Giovannino

Claudia Gerini: Jessica

Cinzia Mascoli: Valeriana Picconi

Veronica Pivetti: Fosca

Maddalena Fellini: Piera

Nanni Tamma: Renato De Berardi

Manuela Arcuri: Mara

Gloria Sirabella: Gloria Picconi

Edoardo Siravo: Stefano

Paolo Triestino: Ugo

Gianni Vagliani: Avv. Luciano Taddei

Adriana Volpe: Marcella

Agnese Ricchi: Loredana De Berardi

Luis Molteni: Prof. Alceo De Vitiis

Paolo Conticini: agente di polizia

Massimo De Lorenzo: agente di polizia

Enzo Salomone: controllore treno

Nicolina Papetti: donna delle pulizie dell’hotel di Firenze

Wladimiro Falcone: figlio di Gloria e Stefano

Streaming e tv

Dove vedere Viaggi di nozze in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 8 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.