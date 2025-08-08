Viaggi di nozze: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
Viaggi di nozze: trama, cast e streaming del film su Rete 4
Questa sera, venerdì 8 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Viaggi di nozze, film a episodi italiano del 1995 diretto e interpretato da Carlo Verdone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Il film segue, intrecciandole, le vicende di tre coppie di novelli sposi, dal matrimonio al viaggio di nozze. Il professor Raniero Cotti Borroni, rimasto vedovo della moglie Scilla, convola a nozze con la giovane e fragile Fosca, riconoscente per averla aiutata con la madre malata. Il candido Giovannino sposa l’eterna fidanzata Valeriana. Dopo un’interminabile predica dello zio prete che celebra la funzione, i due corrono a imbarcarsi per una crociera nel mar Mediterraneo ma, poco prima di salpare, una telefonata inaspettata costringe Giovannino a lasciare Valeriana e tornare a Roma: l’infermiera dell’anziano padre Renato si è dimessa e Giovannino deve trovargli una nuova sistemazione. Ivano, giovane coatto di famiglia arricchita, sposa Jessica, sua copia esatta. Dopo una trasgressiva cerimonia, i due partono per un viaggio tra alberghi e discoteche, dove consumano rapporti sessuali in situazioni al limite al grido di “O famo strano?”. Quando uno dei loro amplessi fallisce, tra i due subentra una crisi che tentano di risolvere con un metodo singolare: fingere di essere due sconosciuti
Viaggi di nozze: il cast
Abbiamo visto la trama di Viaggi di nozze, ma qual è il cast completo del film in onda su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Carlo Verdone: Raniero Cotti Borroni; Ivano; Giovannino De Berardi; lo zio prete di Giovannino
- Claudia Gerini: Jessica
- Cinzia Mascoli: Valeriana Picconi
- Veronica Pivetti: Fosca
- Maddalena Fellini: Piera
- Nanni Tamma: Renato De Berardi
- Manuela Arcuri: Mara
- Gloria Sirabella: Gloria Picconi
- Edoardo Siravo: Stefano
- Paolo Triestino: Ugo
- Gianni Vagliani: Avv. Luciano Taddei
- Adriana Volpe: Marcella
- Agnese Ricchi: Loredana De Berardi
- Luis Molteni: Prof. Alceo De Vitiis
- Paolo Conticini: agente di polizia
- Massimo De Lorenzo: agente di polizia
- Enzo Salomone: controllore treno
- Nicolina Papetti: donna delle pulizie dell’hotel di Firenze
- Wladimiro Falcone: figlio di Gloria e Stefano
Streaming e tv
Dove vedere Viaggi di nozze in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 8 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.