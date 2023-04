Quanto dura (durata) la Via Crucis 2023 con Papa Francesco: a che ora finisce, l’orario

Quanto dura (durata) la Via Crucis 2023 con Papa Francesco in programma stasera al Colosseo? A che ora finisce? L’evento religioso con il Pontefice si svolgerà stasera, venerdì 7 aprile 2023, dalle ore 21 alle ore 22,30. La durata complessiva dell’evento sarà quindi di circa 1 ora e mezzo.

Aggiornamento: il Pontefice sarà fisicamente assente “per via del freddo intenso di questi giorni” e, ha fatto sapere il Vaticano, “seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo”.

Dopo la celebrazione Rai 1 manderà in onda “In viaggio”. Papa Francesco, nei nove anni del suo Pontificato, ha compiuto 33 viaggi pastorali: Italia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, il continente africano e il sud est asiatico e ancora Grecia, Messico e molti altri Stati. I suoi itinerari tracciano il filo rosso dei temi più cari al suo cuore: i poveri, la natura, la migrazione, la dignità, la condanna di ogni guerra, la condanna della pedofilia nella Chiesa e la solidarietà.

Streaming e TV

Ora che abbiamo visto quanto dura (durata) e a che ora finisce la Via Crucis 2023 con Papa Francesco, scopriamo dove seguirla in diretta televisiva e live streaming. La processione con la croce, come già detto, si svolge il venerdì santo che quest’anno capita il 7 aprile 2023 dalle ore 21. Viene trasmessa in diretta televisiva in mondovisione su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando e al tasto 101 per la pay-tv di Sky. In alternativa la celebrazione è disponibile anche su TV2000, al canale 28 del digitale terrestre. Ma non solo TV. La Via Crucis viene trasmessa anche in live streaming tramite RaiPlay, il servizio gratuito di Viale Mazzini a cui è possibile accedere via app o tramite desktop.