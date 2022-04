A che ora inizia la Via Crucis 2022 con Papa Francesco: l’orario della diretta su Rai 1

A che ora inizia la Via Crucis 2022 con Papa Francesco? La celebrazione va in onda in diretta oggi – venerdì 15 aprile 2022 – su Rai 1 a partire dalle ore 21:00. La processione con la Croce segue la tradizione svolgendosi di Venerdì Santo e viene trasmessa in mondovisione attraverso il canale principale di Viale Mazzini. Quest’anno, a differenza dei precedenti due anni segnati dalla pandemia, la Via Crucis torna al Colosseo. Il 2020 e il 2021, a causa della pandemia, ha visto la celebrazione svolgersi invece a Piazza San Pietro. Indimenticabile le immagini con protagonista Papa Francesco, in una piazza tanto grande quanto completamente deserta. Per fortuna la pandemia ha allentato la sua presa, seppur non del tutto, e quest’anno la Via Crucis torna al Colosseo. Ora che abbiamo scoperto a che ora inizia la celebrazione, possiamo spiegarvi dove e come seguirla in diretta in TV e in streaming.

Dove vedere la via Crucis 2022: tv e streaming

La Via Crucis 2022 con Papa Francesco viene trasmessa, come di consueto, in diretta televisiva su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini avvia la diretta intorno alle ore 21:00 ed è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD e ancora al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Se invece vi interessa seguire la celebrazione via streaming potete utilizzare l’app o la piattaforma di RaiPlay. Dopo una registrazione o login, sarà possibile accedere ai contenuti in diretta della Rai. Come altra opzione, è possibile seguire la Via Crucis 2022 anche via TV2000, disponibile al tasto 28 del digitale terrestre.

La programmazione

Ora che abbiamo visto a che ora inizia la Via Crucis 2022 e dove seguirla in diretta TV e streaming, possiamo invece spiegarvi qual è la programmazione della Rai fissata per Venerdì Santo 15 aprile 2022. Prima della messa in onda della processione, intorno alle ore 20:30 è disponibile uno speciale Porta a Porta – La Via Crucis dell’Ucraina. Dopo l’appuntamento con Papa Francesco alle ore 21:00, si torna con Porta a Porta e lo speciale sull’Ucraina. Dalle ore 23:00 invece Rai 1 mostra il Viaggio nella Chiesa di Francesco – Speciale Venerdì Santo.