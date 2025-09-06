Vi presento Joe Black: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 6 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Vi presento Joe Black, film del 1998 diretto da Martin Brest, remake del film del 1934 La morte in vacanza, già precedentemente riproposto nel 1971 con lo stesso nome dell’originale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

William “Bill” Parrish, magnate delle telecomunicazioni, è un uomo che ha tutto dalla vita: denaro, successo e una splendida famiglia. La sua idilliaca realtà viene improvvisamente sconvolta dall’arrivo di uno sconosciuto. Quest’ultimo è la Morte, venuta sulla Terra perché incuriosito dalle emozioni riguardo all’amore decantate da Bill, che alla fine del viaggio porterà con sé. La Morte viene presentata da Bill alla famiglia come Joe Black e piace a tutti. La secondogenita di Bill, Susan, aveva conosciuto il ragazzo, di cui la Morte ha preso il corpo, a una tavola calda e le era piaciuto. Susan però non riconosce in Joe l’uomo che aveva incontrato e se ne allontana. Più tardi, trascorrendo del tempo assieme a lui, impara ad apprezzarlo e inizia una grande storia d’amore.

Vi presento Joe Black: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Vi presento Joe Black, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Brad Pitt: Joe Black/Ragazzo della caffetteria/La Morte

Anthony Hopkins: Bill (William) Parrish

Claire Forlani: Susan Parrish

Jake Weber: Drew

Marcia Gay Harden: Allison Parrish

Jeffrey Tambor: Quince

David S. Howard: Eddie Sloane

Streaming e tv

Dove vedere Vi presento Joe Black in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.