Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:40
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Vi presento Joe Black: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Vi presento Joe Black: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 6 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Vi presento Joe Black, film del 1998 diretto da Martin Brest, remake del film del 1934 La morte in vacanza, già precedentemente riproposto nel 1971 con lo stesso nome dell’originale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

William “Bill” Parrish, magnate delle telecomunicazioni, è un uomo che ha tutto dalla vita: denaro, successo e una splendida famiglia. La sua idilliaca realtà viene improvvisamente sconvolta dall’arrivo di uno sconosciuto. Quest’ultimo è la Morte, venuta sulla Terra perché incuriosito dalle emozioni riguardo all’amore decantate da Bill, che alla fine del viaggio porterà con sé. La Morte viene presentata da Bill alla famiglia come Joe Black e piace a tutti. La secondogenita di Bill, Susan, aveva conosciuto il ragazzo, di cui la Morte ha preso il corpo, a una tavola calda e le era piaciuto. Susan però non riconosce in Joe l’uomo che aveva incontrato e se ne allontana. Più tardi, trascorrendo del tempo assieme a lui, impara ad apprezzarlo e inizia una grande storia d’amore.

Vi presento Joe Black: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Vi presento Joe Black, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Brad Pitt: Joe Black/Ragazzo della caffetteria/La Morte
  • Anthony Hopkins: Bill (William) Parrish
  • Claire Forlani: Susan Parrish
  • Jake Weber: Drew
  • Marcia Gay Harden: Allison Parrish
  • Jeffrey Tambor: Quince
  • David S. Howard: Eddie Sloane

Streaming e tv

Dove vedere Vi presento Joe Black in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Bumblebee: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / L’ordine del tempo: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3
TV / Alla ricerca di mia figlia: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
Ti potrebbe interessare
TV / Bumblebee: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / L’ordine del tempo: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3
TV / Alla ricerca di mia figlia: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
TV / Camilleri 100: l’omaggio di Rai 1 a 100 anni dalla nascita dello scrittore
TV / Ciao Darwin 9: le anticipazioni (ospiti, squadre e cast) della nona puntata in replica
TV / Ascolti tv venerdì 5 settembre: Italia-Estonia, Tradimento, The Son
TV / The Son: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Next Three Days: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Royal-ish – Principessa per caso: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
Ricerca