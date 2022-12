Perché Veronica Gentili stasera non conduce Controcorrente: il motivo

Perché Veronica Gentili stasera – mercoledì 28 dicembre 2022 – non conduce Controcorrente su Rete 4? Come già accaduto nella scorsa puntata, questa sera la conduttrice non sarà presente in studio durante la puntata. Al suo posto Alessandra Viero. La conduttrice e giornalista, storico volto di Quarto Grado, saltuariamente sostituisce infatti la titolare del programma e lo farà anche nella puntata di oggi, 4 gennaio.

Ma come mai non ci sarà la Gentili? Non sembrano esserci motivazioni preoccupanti dietro l’assenza della Gentili, se non una momentanea pausa natalizia. La giornalista, infatti, non risulta essere stata sostituita al timone in altre trasmissioni. La decisione di Mediaset di continuare a trasmettere Controcorrente anche nel periodo natalizio, con ogni probabilità, entrava in conflitto con le ferie di Veronica Gentili. Si è quindi resa necessaria una sostituzione temporanea con rientro dopo le feste.

Streaming e tv

Dove vedere Controcorrente in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi, mercoledì 28 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv.