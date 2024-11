Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 9 novembre 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 9 novembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 9 novembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Tra gli ospiti di oggi per la prima volta Stefania Craxi, che nel libro All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti ripercorre, tra gioie e momenti difficili, la storia di suo padre Bettino. Diletta Leotta torna in studio con Ludovica Frasca, prima eliminata del reality La Talpa – Who is the mole.

Spaccato di famiglia per Vera e Giuliana, figlie del grande attore Giuliano Gemma. E ancora, gli splendidi cinquant’anni di Alessia Merz, Edoardo Vianello con la moglie Elfrida e Teresanna Pugliese, ex volto di Uomini e Donne che è appena diventata mamma bis del piccolo Gioele.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 9 novembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.