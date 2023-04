Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata dell’8 aprile 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 8 aprile 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 8 aprile 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, sabato 8 aprile 2023, vedremo tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo.

Tra i protagonisti annunciati Anna Valle e Giuseppe Zeno, pronti a tornare su Canale 5 con la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi. Poi il talento e la storia di Samu. Dopo essersi fatto apprezzare come ballerino ad Amici, arrivando al Serale, Samuele Segreto sta facendo parlare di sé anche come attore: è al cinema con Stranizza d’amuri, film di Giuseppe Fiorello. Protagonista anche Luigi Strangis con la sua musica. Dopo aver vinto la scorsa edizione di Amici, Luigi Strangis in questi giorni è impegnato con l’uscita del suo nuovo singolo Adamo ed Eva. Infine la storia di una bellissima amicizia: Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli. E la forza e il coraggio di Elena Di Cioccio.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 8 aprile 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.