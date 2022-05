Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 7 maggio 2022 su Canale 5

Oggi, sabato 7 maggio 2022, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 7 maggio 2022 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi, sabato 7 maggio 2022, Andrij Sevcenko, l’allenatore di calcio ucraino da giorni al centro delle polemiche per la presunta trattativa per l’acquisto del Pescara. E ancora, Vladimir Luxuria, ora opinionista dell’Isola dei Famosi, si racconterà a cuore aperto insieme a Zì Faamelù, la cantante ucraina che è stata respinta alla frontiera per i documenti da uomo. Non finisce qui. Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello e dopo aver chiuso la storia d’amore con Lulù Selassié, a Verissimo tornerà Manuel Bortuzzo per una nuova e imperdibile puntata. Silvia Toffanin, poi, intervisterà, stando alle anticipazioni, Alessandro Benetton, figlio di Luciano e Maria Teresa Maestri. Che dovrà fare i conti anche con le dichiarazioni rilasciate proprio a Verissimo dalla moglie Deborah Compagnoni, l’ex sciatrice e mamma dei suoi tre figli. Infine, come sempre, ci sarà lo spazio dedicato ad Amici e in studio arriveranno gli ultimi due eliminati, il cantante LDA e il ballerino di latino americano Nunzio.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 7 maggio 2022 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.