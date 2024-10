Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 5 ottobre 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 5 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 5 ottobre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Intervista ritratto per Simona Cavallari, pronta per la seconda stagione su Canale 5 della serie “Storia di una famiglia perbene”. In studio, per la prima volta Dora Moroni e la vita e la carriera di Giampaolo Morelli, dal 17 ottobre nelle sale con un nuovo film di cui firma anche la regia. A “Verissimo” il percorso e la nuova fase di vita di Sophie Codegoni. Infine, spazio alla storia d’amore di una coppia nata negli studi di “Uomini e Donne”, quella formata dall’ex Miss Italia Clarissa Marchese e Federico Gregucci e, direttamente da “Endless Love”, sarà in studio Neşe Baykent, l’attrice che nella serie interpreta Vildan.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 5 ottobre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.