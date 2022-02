Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 5 febbraio 2022 su Canale 5

Oggi, sabato 5 febbraio 2022, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 5 febbraio 2022 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi, sabato 5 febbraio 2022, ci saranno due ex concorrenti del Grande Fratello Vip come Alex Belli, che sta continuando a far parlare di sé per la sua idea di amore libero, e Manuel Bortuzzo, che arriverà in studio con tutta la sua famiglia. E ancora i Jalisse, che da 25 anni vengono esclusi dal Festival di Sanremo. Per lo spazio dedicato a Uomini e Donne e alle coppie nate nel programma ci saranno Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. Sempre dalla trasmissione di Maria De Filippi la storia di dolore e di rinascita dell’ex tronista Sabrina Ghio.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 5 febbraio 2022 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.