Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 4 marzo 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 4 marzo 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 4 marzo 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, sabato 4 marzo 2023, vedremo tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo.

In particolare Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, due giovani che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, programma di punta della De Filippi. Lui era il tronista, lei la corteggiatrice: pochi sguardi e tanta complicità fin dal primo momento, nonostante le discussioni. E ora Andrea e la sua Naty stanno per diventare genitori, per la prima volta.

E ancora, da Silvia Toffanin arriverà Soleil Sorge, una delle grandi protagoniste della penultima edizione del GF VIP. La bella Soleil, al timone del GF VIP Party, si racconterà a cuore aperto e si lascerà andare anche sulla sua sfera sentimentale. Tra gli ospiti, molto probabilmente, anche Ilary Blasi, amica della Toffanin che tra un mese rivedremo sul piccolo schermo, sempre al timone dell’Isola dei Famosi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 4 marzo 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.