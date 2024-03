Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 30 marzo 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 30 marzo 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 30 marzo 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 30 marzo 2024, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In primo piano intervista ritratto per Veronica Gentili, alla guida de “Le Iene” su Italia 1. La gioia di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, coppia innamoratissima nata nella casa di “Grande Fratello Vip”, e ora in attesa del primo figlio. In studio, la vita e la carriera di una protagonista della musica italiana Rettore e al percorso dei primi eliminati dal serale di “Amici” di Maria De Filippi: il cantante Ayle e il ballerino Kumo. Infine, prima intervista di coppia per Martin Castrogiovanni con la moglie Daniela e per Maria Esposito, giovane attrice che, grazie al suo talento, è entrata nel cuore del pubblico e ora è in libreria con “Una luce tra i vicoli”.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 30 marzo 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.