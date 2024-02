Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 3 febbraio 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 3 febbraio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 3 febbraio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 3 febbraio 2024, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In primo piano Matteo Renzi, in uscita il 6 febbraio con il libro Palla al centro. La politica al tempo delle influencer. A pochi giorni dalla scomparsa di Sandra Milo, vera icona del cinema italiano, la ricorderà in studio il figlio Ciro. Inoltre, Verissimo riproporrà alcuni passaggi dell’ultima intervista che l’attrice aveva rilasciato a Silvia Toffanin lo scorso 30 settembre.

E ancora, in studio: con la sua storia e la sua carriera Rita Pavone, da Terra amara gli amatissimi Polen Emre, che interpreta Fadik, e Şahin Vural, che interpreta il ruolo di Raşit. Infine, in studio il cast dello spettacolo Open formato da ex alunni di Amici, tra questi: Klaudia Pepa, Christian Stefanelli, Samuel Antinelli e Rosa Di Grazia.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 3 febbraio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.