Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 28 settembre 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 28 settembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 28 settembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Silvia Toffanin, nella prima puntata del weekend, ospiterà Paola Caruso con le ultime novità sullo stato di salute del suo piccolo Michele. Spazio anche al rapporto di due attrici molto amate dal pubblico: Barbara Bouchet e Corinne Clery. Tra le ospiti anche Dalila Di Lazzaro e Arianna che ha sposato il suo Olivier. Sempre in tema d’amore, la coppia nata a Uomini e Donne composta da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi annunciano il loro matrimonio. Da Endless Love, Hazal Filiz Küçükköse, l’attrice che nella serie interpreta Zeynep.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 28 settembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.