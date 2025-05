Inizio del Conclave streaming e diretta tv: dove vedere la Messa Pro Eligendo e l’extra omnes, canale, orario, a che ora

A che ora e su che canale vedere in diretta tv e in streaming l’inizio del Conclave 2025, per eleggere il prossimo Papa, con la Messa Pro Eligendo Pontefice e l’Extra Omnes? Dopo la morte di Papa Francesco, i cardinali di tutto il mondo si chiudono oggi, 7 maggio, dalle ore 16.30 in Conclave nella Cappella Sistina per eleggere il prossimo successore di Pietro. Gli occhi del mondo sono puntati sul comignolo da cui ogni giorno ci sarà l’attesa fumata bianca o nera al termine delle votazioni. Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 questa mattina, 7 maggio, alle ore 9.50, con lo speciale del Tg1 per seguire la Messa Pro Eligendo Romano Pontefice, in diretta dalla Basilica di San Pietro. Nel pomeriggio i cardinali si sposteranno nella Cappella Sistina per l’inizio del Conclave. Appuntamento sempre su Rai 1 in diretta dalle 16. Sarà possibile seguire il tutto anche su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre).

Inizio del Conclave streaming live

Se non siete a casa potete seguire l’apertura del Conclave su Rai Play, sui canali social di Vatican Media e sul sito di Tv2000.