Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 28 maggio 2022 su Canale 5

Oggi, sabato 28 maggio 2022, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 28 maggio 2022 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi, sabato 28 maggio 2022, Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Dopo il matrimonio a Como, l’ex nuotatore e la showgirl racconteranno l’emozione delle nozze. Per la prima volta a Verissimo, la storica dama del Trono Over di Uomini e Donne Ida Platano. Ultimamente pare ci sia stato un forte riavvicinamento con il suo ex Riccardo Guarnieri.

Ospiti di oggi anche Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci. Il modello da milioni di followers e la moglie e compagna storica si sono sposati nel 2018 a Perugia. I due sono genitori di quattro figli, l’ultima di pochi mesi. E ancora Claudio Santamaria. A Verissimo l’attore romano si racconterà tra set e famiglia. Tra i suoi ultimi lavori L’Ora, la nuova fiction Mediaset in arrivo in prima serata su Canale 5. Da non perdere l’intervista a Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio tornerà da Silvia Toffanin anche per parlare del suo nuovo libro. Infine Bianca Guaccero. Dopo l’addio a Detto Fatto, l’attrice e conduttrice è pronta per un nuovo inizio.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 28 maggio 2022 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.