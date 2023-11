Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 25 novembre 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 25 novembre 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 25 novembre 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 25 novembre 2023, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In particolare vedremo Gigliola Cinquetti nell’inedita veste di scrittrice di un’autobiografia dal titolo A volte si sogna. In studio anche il giovane vincitore di Tú Sí Que Vales, il violinista Samuele Palumbo. Con lui i conduttori: Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Spazio a un volto amato di Terra amara, l’attore Furkan Palali, che nella soap interpreta il personaggio di Fikret. Il racconto e le emozioni vissute da Ciro Petrone, l’attore che ha deciso, dopo 70 giorni, di abbandonare la casa di Grande Fratello, la storia di una bella amicizia, quella tra Laura Freddi e Miriana Trevisan e Giampiero Mughini con la moglie Michela. Infine, Verissimo dedicherà uno spazio speciale alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebra proprio il 25 novembre.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 25 novembre 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.