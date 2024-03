Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 2 marzo 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 2 marzo 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 2 marzo 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 2 marzo 2024, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In primo piano la storia di Marco D’Amore, nelle sale con il suo ultimo film, di cui firma anche la regia, dal titolo Caracas. In studio la sensibilità e il talento di Mr. Rain e gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute di una protagonista del cinema italiano: Eleonora Giorgi. Inoltre, intervista ritratto per Nina Senicar, da qualche anno lontana dalla televisione italiana. Per gli appassionati di “Terra Amara” sarà ospite, Aras Şenol, l’attore che nella serie di Canale 5 interpreta Çetin, insieme alla sua fidanzata Eylül Şahin. Infine, da “Uomini e Donne”, la storia d’amore tra Claudia e Alessio.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 2 marzo 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.