Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 18 marzo 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 18 marzo 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 18 marzo 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, sabato 18 marzo 2023, vedremo tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo.

Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio Teresa Langella e Andrea Dal Corso: i due si sono conosciuti a Uomini e Donne, poi tra alti e bassi, si sono scelti. E oggi, nonostante siano passati anni da quel momento, sono sempre più complici, affiatati e innamorati. Ma non solo. Poche settimane fa Andrea, in una location da sogno, ha chiesto a Teresa di diventare sua moglie e i due presto convoleranno a nozze. Teresa e il suo futuro marito, quindi, racconteranno alla Toffanin il periodo magico che stanno vivendo. E ancora, tra gli ospiti anche l’attrice turca, volto di Terra Amara, Melike Ipek Yalova, che si racconterà a cuore aperto.

Tra gli ospiti di oggi anche due donne forti, due amiche: Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. E ancora, il campione di salto in lungo Andrew Howe in compagnia della mamma René e Veronica Maya.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 18 marzo 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.