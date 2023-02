Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 18 febbraio 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 18 febbraio 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 18 febbraio 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, sabato 18 febbraio 2023, vedremo tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo.

In particolare assisteremo al talento e al racconto intenso di Levante e l’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Dall’esperienza fatta al Grande Fratello Vip sarà in studio Wilma Goich. Infine, saranno ospiti: Ellen Hidding, storico volto del programma Melaverde e l’attore Massimiliano Gallo, a teatro con la commedia Amanti.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 18 febbraio 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.