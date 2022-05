Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 14 maggio 2022 su Canale 5

Oggi, sabato 14 maggio 2022, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 14 maggio 2022 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi, sabato 14 maggio 2022, Raoul Bova, in questo momento protagonista della popolare fiction di Rai 1 Don Matteo, nella quale veste i panni di Don Massimo, il nuovo sacerdote che prende il posto del personaggio interpretato da Terence Hill.

Per l’attore di origini calabresi è un periodo d’oro: è il doppiatore del nuovo film Disney Cip e Ciop agenti speciali, in uscita il 20 maggio, e soprattutto protagonista della nuova fiction di Canale 5 Giustizia per tutti, in onda dal 18 maggio, un avvincente thriller nel quale il protagonista Roberto Beltrami verrà accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie. Ci sarà poi uno spazio dedicato ad Amici e all’ultimo eliminato, Dario Schirone, in vista della finalissima di domani sera.

E ancora, per la prima volte ospite a Verissimo, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che si racconterà tra privato e carriera. Da non perdere l’intervista a Lulù Selassié, finalista dell’ultimo Grande Fratello Vip e reduce dalla rottura con Manuel Bortuzzo. E ancora, direttamente da L’Isola dei Famosi ci saranno Jeremias e Gustavo Rodriguez, rispettivamente fratello e padre di Belen. Infine Silvia Toffanin accoglierà Cristina Chiabotto, che parlerà dopo l’annuncio della gravidanza del suo secondo figlio.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 14 maggio 2022 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.