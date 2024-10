Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 12 ottobre 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 12 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 12 ottobre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Tra gli ospiti di oggi Nadia Bengala parla della situazione complicata e drammatica che sta vivendo la figlia Diana. Prima intervista per una giovane pianista dal grande talento: Frida Bollani Magoni, al suo esordio come scrittrice. In studio, l’intenso racconto di vita dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa di È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer su Retequattro.

E ancora, ritratto di famiglia per Marco Maddaloni, ospite con la moglie Romina e i loro tre figli. Infine, nel talk: Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia nata a Uomini e donne, da poco genitori della piccola Allegra e presto sposi. E, direttamente dalla serie La rosa della vendetta spazio a Murat Ünalmış, che nella serie interpreta Gülcemal.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 12 ottobre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.