Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata dell’11 febbraio 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 11 febbraio 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 11 febbraio 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, sabato 11 febbraio 2023, vedremo tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo.

Tra questi: Giorgia Palmas ed Elena Barolo, ex veline di Striscia La Notizia. A proposito del tg satirico di Canale 5, tornerà Enzo Iacchetti con Vittoria Belvedere, protagonisti a teatro con “Bloccati dalla neve”. A seguire il racconto dell’attrice Fioretta Mari. Cristina Ciacci ricorderà Little Tony, a dieci anni dalla scomparsa. Spazio infine per “Uomini e Donne” con la storia di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. E la coppia Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo con la figlia Maria.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 11 febbraio 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.