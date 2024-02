Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 10 febbraio 2024 su Canale 5

Oggi, sabato 10 febbraio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 10 febbraio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 10 febbraio 2024, tantissimi ospiti verranno intervistati dalla conduttrice, Silvia Toffanin. In primo piano Anouchka, figlia della stella del cinema Alain Delon. Di recente l’attore è stato al centro delle notizie di cronaca per la causa che ha intentato contro i suoi figli, Anthony e Alain Fabien, riguardo le problematiche della gestione del suo patrimonio a causa di presunti problemi di salute di cui l’artista soffrirebbe e per cui è stat disposta la tutela giudiziaria. La figlia di Delon nel corso della trasmissione rivelerà la sua verità e risponderà alle dichiarazioni che qualche settimana fa suo fratello Anthony ha rilasciato proprio a Verissimo, in merito alla dura battaglia legale.

Altra ospite sarà l’attrice originaria di Madrid, Rocío Muñoz Morales, che lo scorso anno abbiamo visto in televisioni insieme ai ragazzi scatenati del “Gialappa Show”, l’esilarante varietà che vede tra i suoi più amati protagonisti il Mago Forest. Gli appassionati della telenovelas “Terra Amara” resteranno con con il fiato sospeso durante l’intervista a Ibrahim Çelikkol, l’affascinante attore che veste i panni di Hakan. Sempre per gli amanti della soap, da non perdere l’intervento di Ilayda Çevik, che nella soap è Betül. Ultima presenza importante in studio sabato 10 febbraio sarà quella di Matilde Brandi, per la prima volta insieme alle sue due figlie gemelle, Aurora e Sofia, che a breve festeggeranno i loro 18 anni.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 10 febbraio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.