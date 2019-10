Verissimo, ospiti e anticipazioni di oggi 12 ottobre: in studio Lorella Boccia e Niccolò Presta

Come ogni sabato anche oggi, 12 ottobre 2019, sono tanti i telespettatori di Canale 5 in attesa della nuova puntata di Verissimo: in questo articolo, troverete le principali anticipazioni e i nomi degli ospiti del salottino di Silvia Toffanin.

Quella che va in onda oggi è la quinta puntata della nuova stagione di Verissimo. Un programma, guidato ormai da moltissimo tempo dalla compagna di Pier Silvio Berlusconi, che riscuote sempre un ottimo successo in termini di ascolti tv. Grazie anche e soprattutto a un parterre di ospiti sempre di primissimo livello: dal mondo del cinema a quello della tv, dalla musica all’arte in generale, gli artisti che si siedono ogni settimana davanti a Silvia Toffanin hanno sempre un seguito pazzesco.

Verissimo, gli ospiti della puntata di oggi, sabato 12 ottobre 2019

Ma veniamo agli ospiti di Verissimo di oggi, anticipati anche dalle numerose pubblicità che sono in rotazione su Canale 5 da tutta la settimana.

Le anticipazioni di Verissimo annunciano che in studio ci saranno innanzitutto tre grandi ospiti provenienti dal mondo della musica. La prima sarà Giordana Angi, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi (arrivò seconda alle spalle di Alberto Urso) e adesso impegnata nell’inedita veste di coach della squadra bianca di Amici Celebrities. La cantante si racconterà tra presente e futuro, sognando Sanremo 2020.

Ci sarà poi anche Gianni Morandi, che non ha bisogno di presentazioni. L’artista andrà a Verissimo per parlare della terza stagione della fiction che lo vede protagonista, L’Isola di Pietro, in onda a partire da venerdì 18 ottobre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

Infine, a chiudere il cerchio degli ospiti musicali della puntata odierna di Verissimo, è atteso Simone Cristicchi, a nove mesi dal suo ritorno alla ribalta della musica con la sua commovente partecipazione a Sanremo 2019, dove ha cantato la sua “Abbi cura di me“. Dopo aver vinto i premi per la miglior interpretazione e per la miglior composizione musicale, il cantante si racconterà a Silvia Toffanin.

Spazio poi a due grandi coppie. La prima è quella composta dalla giornalista Francesca Barra e dall’attore Claudio Santamaria. La seconda, invece, quella che vede protagonisti la ballerina Lorella Boccia e Niccolò Presta. I due, recentemente, sono stati vittima di una brusca aggressione, che hanno documentato poi con delle toccanti foto sui social.

Tra gli ospiti di Verissimo di oggi, infine, secondo le anticipazioni ci saranno anche l’ex rugbista Martin Castrogiovanni, pronto alla sua terza esperienza come co-conduttore di Tu si que vales (da sabato 19 ottobre su Canale 5) e gli attori Claudio Bisio e Lucia Ocone, tra i protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi, “Se mi vuoi bene”, al cinema dal 17 ottobre.

Verissimo vi aspetta su Canale 5 oggi, sabato 12 ottobre 2019, a partire dalle ore 16:10.