Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 6 ottobre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 6 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 6 ottobre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Dopo mesi di silenzio e di mistero sul suo ritiro improvviso dal mondo del tennis, in esclusiva a Verissimo, parla per la prima volta l’ex tennista Camila Giorgi. Silvia Toffanin accoglie Gerry Scotti, da mercoledì 9 ottobre su Canale 5 con la nuova edizione di “Io Canto Generation”. Eleonora Giorgi torna a Verissimo per aggiornare il pubblico, che la segue in questa fase di vita con grandissimo affetto, sul suo stato di salute e questa volta sarà in compagnia del suo ex marito Massimo Ciavarro. Infine, in studio, un uomo che ha sfidato tutti i cliché, Rocco Siffredi, con sua moglie Rozsa e Katia Ricciarelli, simbolo della musica lirica italiana nel mondo.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 6 ottobre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.