Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 29 dicembre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 29 dicembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 29 dicembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Il programma è andato in vacanza ma durante questo weekend verranno trasmesse “Le storie” migliori. In particolare vedremo la storia d’amore da favola di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che nel 2024 sono diventati marito e moglie. In studio, un uomo che ha sfidato tutti i cliché, Rocco Siffredi con sua moglie Rozsa Tassi. E Katia Ricciarelli, simbolo della musica lirica italiana nel mondo. Silvia Toffanin accoglie un vero simbolo della musica italiana, Ornella Vanoni, che per i suoi splendidi 90 anni si è regalata un nuovo album tutto da cantare e ballare. Sabato 28 dicembre a Verissimo anche una sorpresa: l’intervista inedita di Valeria Rossi, la cantante che con Tre parole è il simbolo dell’estate italiana dei primi anni duemila.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 29 dicembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.