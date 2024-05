Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 26 maggio 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 26 maggio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 26 maggio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 26 maggio 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. Sarà una puntata speciale tutta dedicata ad Amici. Al centro dello speciale le storie, il percorso e le esibizioni dei sei finalisti con, in primo piano, la grande gioia e i progetti di Sarah, la cantante vincitrice assoluta di questa edizione. E poi il talento straordinario di Marisol, vincitrice del premio di categoria. Non mancheranno le emozioni e gli ospiti a sorpresa anche per gli altri ragazzi arrivati in finale: i cantanti Petit, Holden e Mida e il ballerino Dustin. A commentare l’evoluzione e la crescita dei ragazzi i professori che li hanno accompagnati in questo bellissimo viaggio: Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Infine, sarà in studio anche il giudice Cristiano Malgioglio.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 26 maggio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.