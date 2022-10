Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 23 ottobre 2022 su Canale 5

Oggi, domenica 23 ottobre 2022, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 23 ottobre 2022 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi, domenica 23 ottobre 2022, dovrebbe esserci l’attrice americana Katherine Kelly Lang, Brooke Logan di Beautiful. Per il mondo della musica la Toffanin accoglierà in studio Dodi Battaglia, componente della band dei Pooh, e sua figlia. Poi arriverà uno dei volti più amati della rete che ogni giorno con le sue opinioni diverte il pubblico: Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne. Infine la grande Heather Parisi, ballerina, cantante, attrice teatrale e showgirl.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 23 ottobre 2022 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.