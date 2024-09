Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 22 settembre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 22 settembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 22 settembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista, il grande campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, che dopo la delusione provata alle ultime Olimpiadi, è tornato a vincere e sorridere. Spazio poi a Michelle Hunziker che, in coppia con Nino Frassica, aprirà la 37esima edizione di “Striscia la Notizia”. Poi si parlerà della misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi con il fratello Pietro. E ancora saranno ospiti del talk: Amanda Lear, il ballerino e coreografo Garrison e dall’edizione estiva di “Temptation Island” la coppia formata da Tony e Jenny.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 22 settembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.