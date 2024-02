Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 18 febbraio 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 18 febbraio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 18 febbraio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 18 febbraio 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano si parlerà del fenomeno Mahmood, che con la sua Tuta gold è l’artista più ascoltato di Sanremo, ed è addirittura entrato nella classifica delle canzoni più “streammate” al mondo. Intervista a Paola Perego che parlerà, per la prima volta in tv, del periodo delicato che sta attraversando a causa di un serio problema di salute. E ancora, in studio la storia di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, ossia i mitici Pooh, e direttamente dal Grande Fratello il percorso di Fiordaliso. Infine, l’amore ritrovato tra Roberta e Alessandro, due protagonisti di Uomini e Donne.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 18 febbraio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.