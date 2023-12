Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 17 dicembre 2023 su Canale 5

Oggi, domenica 17 dicembre 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 17 dicembre 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 17 dicembre 2023, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano il ritorno a Striscia la Notizia della storica coppia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Poi Elettra Lamborghini, Federica Panicucci, che condurrà il classico Concerto di Natale e poi il Capodanno trasmessi da Canale 5. E ancora Raz Degan con la sua fidanzata Cindy. Infine il grande Al Bano, ospite con la figlia Romina Carrisi, in dolce attesa. Da Amici arriva la prof Anna Pettinelli con la figlia Carolina.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 17 dicembre 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.