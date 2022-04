Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 17 aprile 2022 su Canale 5

Oggi, domenica 17 aprile 2022, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 17 aprile 2022 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi, 17 aprile 2022, giornata di Pasqua, rivivremo alcune delle interviste più belle ed emozionanti di questa edizione. Non si tratta infatti di una puntata inedita, ma essendo Pasqua, prende il nome di Verissimo – Le storie, una sorta di “meglio di” di questa stagione. Inoltre questa è l’ultima volta che il programma di Silvia Toffanin va in onda anche di domenica. Dalla prossima settimana infatti sarà trasmesso solo di sabato, tornando quindi al suo classico unico appuntamento settimanale, per l’appunto il sabato pomeriggio su Canale 5.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 17 aprile 2022 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.