Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 15 dicembre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 15 dicembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 15 dicembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta a Verissimo Fiorella Mannoia, interprete e cantautrice dallo stile inconfondibile. Romina Power e Kabir Bedi saranno insieme per raccontare la loro amicizia e il loro recente viaggio in India. A Verissimo, il dolore, ma anche la forza, di Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara, vittima di femminicidio a soli 15 anni. Dalla fucina di talenti di “Amici”, saranno in studio due coppie unite nella danza e nella vita: Giulia Pauselli con Marcello Sacchetta e Veronica Peparini con Andreas Müller. Infine, le intense emozioni di Paola Caruso.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 15 dicembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.