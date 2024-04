Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 14 aprile 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 14 aprile 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 14 aprile 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 14 aprile 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano l’intervista a Patty Pravo. Intervista di famiglia per Romina Power, per la prima volta in studio con i figli Romina Carrisi, diventata da poco mamma, e Yari Carrisi Power. Inoltre, dopo tanto dolore per la perdita di papà Siniša, il momento pieno di gioia di Virginia Mihajlović e la storia di Giuseppe Giofrè, giudice del serale di Amici e in libreria con la sua autobiografia, dal titolo Stidda – Il coraggio di un sogno. Infine, prosegue la carrellata dei volti di Terra amara: questa settimana sarà la volta di Ergün Metin, l’attore che interpreta il personaggio di Vahap e di Erkan Bektaş, che nella serie è suo fratello Abdülkadir.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 14 aprile 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.