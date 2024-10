Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 13 ottobre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 13 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 13 ottobre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Questo pomeriggio Al Bano, giudice del talent di Canale 5 Io Canto Generation sarà a Verissimo con la figlia Romina Carrisi e il suo piccolo Axel Lupo. Per la prima volta insieme, saranno ospiti la giornalista e conduttrice di Forum Barbara Palombelli con Francesco Rutelli e la figlia Serena. E prima intervista insieme anche per Eleonora Pedron e il compagno Fabio Troiano. Inoltre, in studio due sorelle sempre unite nelle difficoltà della vita, Silvia e Giulia Provvedi, Red Canzian, in veste di scrittore, e Sal Da Vinci, autore della canzone tormentone Rossetto e caffè.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 13 ottobre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.