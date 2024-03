Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 10 marzo 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 10 marzo 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 10 marzo 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 10 marzo 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano un’intensa intervista ritratto, al di là del ruolo politico, per Emma Bonino, in prima linea da tutta la vita con le sue battaglie per i diritti civili. A un mese dalla scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia, sarà in studio per ricordarlo il figlio Emanuele Filiberto.

E ancora, sarà a Verissimo, con la moglie Romina, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di Grande Fratello, Marco Maddaloni, uscito volontariamente dal reality proprio a causa della scomparsa del suocero. Inoltre, con la sua storia e il suo esempio, sarà ospite BigMama, artista rivelazione grazie al successo riscosso all’ultimo Sanremo. Infine, spazio all’amicizia nata a “Uomini e Donne” tra Gemma e Ida.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 10 marzo 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.