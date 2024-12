Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 1 dicembre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 1 dicembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 1 dicembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Super ospite e grandi celebrazioni per gli oltre trent’anni di carriera dell’artista italiana più premiata al mondo: Laura Pausini. La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 5 miliardi di streamings su Spotify, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, sarà super ospite di Silvia Toffanin per una lunga ed emozionante intervista. Tra ricordi e aneddoti, Laura Pausini rivivrà i momenti più significativi del suo glorioso percorso artistico e della sua vita privata.

Inoltre, saranno ospiti della puntata: Alena Seredova, Rosita Celentano e le amiche Melissa Satta e Juliana Moreira. Infine, sarà in studio l’ex pugile Daniele Scardina. Accompagnato dal fratello Giovanni, il campione sul ring e nella vita, parlerà della sua lunga e difficile riabilitazione a due anni dall’emorragia cerebrale che lo ha duramente colpito.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 1 dicembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.