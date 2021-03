Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 6 marzo 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 6 marzo 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 6 marzo 2021, dalle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Nel nuovo appuntamento del programma di Silvia Toffanin si parlerà ampiamente del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 durato diversi mesi e conclusosi questa settimana con la vittoria di Tommaso Zorzi. In studio ci sarà lui insieme agli altri finalisti di questa fortunata edizione, la più lunga di sempre. Racconteranno a caldo le emozioni vissuti nella casa, la reclusione forzata, gli amori, le amicizie e i litigi nati grazie al Gf Vip, ma anche di come è stato tornare alla vita normale dopo sei mesi di “reclusione” tra le mura di Cinecittà.

Ampio spazio, secondo le anticipazioni di Verissimo, è dedicato a Tommaso Zorzi, che rilascerà la sua prima intervista tv da trionfatore del reality. Ma non solo. Da Silvia Toffanin come detto arrivano tutti i finalisti. A cominciare da Pierpaolo Pretelli, secondo classificato del reality show che con le sue tormentate storie d’amore è stato uno degli indiscussi protagonisti.

E ancora in studio anche Dayane Mello, amatissima fuori dalla casa e un po’ meno dai suoi coinquilini, che racconterà le emozioni della finale, ma anche alcuni aneddoti e retroscena sui 169 giorni passati nella casa più spiata d’Italia. Ospiti in studio anche la terza classificata Stefania Orlando e Andrea Zelletta. Infine ospite anche Rosalinda Cannavò, l’attrice entrata con il nome di Adua del Vesco, che per racconterà le fortissimi emozioni vissute nella casa: dal confronto verità con Gabriel Garko all’amicizia speciale con Dayane Mello fino al flirt in corso con Andrea Zenga. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 6 marzo 2021, alle ore 16 su Canale 5.

