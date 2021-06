Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 5 giugno 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 5 giugno 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 5 giugno 2021, alle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Durante la puntata di Verissimo – Le storie, programma di Silvia Toffanin in onda oggi, 5 giugno, andrà in onda l’intensa intervista ad Asia Argento. L’attrice parlerà della sua infanzia difficile e racconterà episodi molto forti come le violenze subite dalla madre. Asia Argento condividerà il dolore per la scomparsa dell’amata sorella Anna, morta in un incidente. E muoverà delle pesanti accuse nei confronti del regista Rob Cohen, reo, secondo il suo racconto, di aver abusato di lei. A seguire andrà in onda anche l’intervista a Tiziano Ferro e a Rudy Zerbi e Gerry Scotti. E il racconto inedito della ballerina e coreografa Elena D’Amario. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 5 giugno 2021, alle ore 16 su Canale 5.